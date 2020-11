Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Real Madrid AFP / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Rio - Cristiano Ronaldo e o Real Madrid se aproximam de novo. De acordo com o "Marca", o atacante português e o presidente do clube merengue, Florentino Pérez, estão em contatos frequentes e, com isso, os rumores de uma possível volta do jogador à Espanha.



As aproximações começaram em março, quando Cristiano Ronaldo esteve no Santiago Bernabéu e teve conversas no telefone com Pérez. Ele também conversou com outros dirigentes e se mostrou contente com a vitória do Real Madrid no Camp Nou, além de tirar fotos com Sergio Ramos e Modric.

Com a Juventus disposta a negociar o astro português, os rumores de uma possível volta do craque ao Real Madrid. A Velha Senhora pretende poupar o alto valor do salário de Cristiano Ronaldo por conta da pandemia.