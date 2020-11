Messi e Guardiola nos tempos de Barcelona Divulgação

Por LANCE!

Publicado 23/11/2020 12:01

Inglaterra - O Manchester City não deve ir atrás de Lionel Messi na próxima temporada, revelou a jornalista Semra Hunter, da “Sky Sports”. Segundo as fontes ouvidas pela profissional, os ingleses enxergam que o argentino está em um momento de declínio na carreira, além de não ter condições de bancar as exigências salariais que o camisa 10 tem atualmente no Barcelona.



Com isso, as portas para Messi no time de Guardiola estão fechadas, apesar do jogador terminar seu contrato ao final desta campanha e poder ser negociado com outra equipe sem custos. Além do Manchester City, a Inter de Milão também foi muito especulada como possível destino quando o craque havia pedido para sair do clube catalão.

Na última semana, Guardiola já havia dado indícios de que seu time não contaria com o astro ao dizer que gostaria de vê-lo se aposentando no Barcelona. Aos 33 anos, o veterano segue sem destino definido, mas não deve selar seu destino na janela de transferências de janeiro e a novela deve se estender.