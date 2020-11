Jogador está assintomático Reprodução

Publicado 23/11/2020 12:56

Rio - O Borussia Dortmund anunciou, nesta segunda-feira, que o meia Reinier de Jesus testou positivo para o novo coronavírus.

O clube informou que o ex-Flamengo está livre de sintomas e que cumpre isolamento em casa. O jogador foi o único do grupo a ser infectado pela doença.



Com isso, o atleta está descartado do jogo de terça-feira contra o Club Brugge pela Liga dos Campeões e para as próximas rodadas do Campeonato Alemão.