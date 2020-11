Messi LLUIS GENE / AFP

Por MH

Publicado 24/11/2020 11:08

Rio - Ainda que parte da imprensa britânica tenha descartado de vez a contratação de Lionel Messi ao Manchester City, a mídia espanhola afirma que que o clube tem um grande projeto para um acerto em janeiro.

Publicidade

Na manhã desta terça-feira, o jornal As deu detalhes do que poderia estar sendo elaborado pela equipe de Pep Guardiola. O diário cita "plano de negócios profundo" no qual envolve um trabalho de 10 anos ao atual jogador do Barcelona.



Com 33 anos de idade e caminhando para o final da sua carreira, esse projeto incluiria uma função fora das quatro linhas.

Publicidade

Ainda de acordo com o veículo, o conglomerado com que controla o City pretende que o argentino tenha uma passagem de "alto nível" na equipe inglesa e que encerre a carreira em outras equipes do grupo (como o New York City FC ou o Yokohama Marinos, por exemplo).

A tendência é que Lionel Messi se torne uma embaixador do conglomerado e que fortaleça a imagem do grupo.