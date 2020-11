Programa Arena SBT Reprodução

Por O Dia

Rio - O programa Arena SBT, apresentado por Benjamin Back, vem amargando baixos índices de audiência na emissora. Nos quatro primeiros programas, anotou 2,5 pontos de média na Grande São Paulo, correspondendo a 49% a menos e pode sofrer alterações.

Publicidade

De acordo com informações do "Na Telinha", o alerta já foi ligado no SBT e uma mudança no dia da exibição do programa é cogitado. No entanto, a emissora só pretende analisar essa possibilidade melhor depois que "A Fazenda" terminar na Record.



O Arena SBT não é o único prejudicado pelo sucesso do reality rural. Além do novo programa esportivo do SBT, a Globo vem sofrendo com o The Voice Brasil nas noites de terça e quinta.