Fernando Vannucci morreu, aos 69 anos, na tarde desta terça-feira, em Barueri Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 16:37

São Paulo - O inesquecível bordão 'Alô, você' ainda ecoa na memória afetiva dos espectadores que acompanharam Fernando Vennucci à frente edição carioca do Globo Esporte nas décadas de 80 e 90. Aos 69 anos, o radialista, jornalista e apresentador morreu na tarde desta quarta-feira, Pronto-Socorro Central de Barueri. Torcedor do Botafogo, Vannucci se tornou o rosto dos principais programas e coberturas esportivas da TV Globo até a melancólica saída em 1999.

O episódio do 'pão com manteiga', ao vivo, durante a apresentação do Esporte Espetacular marcou o fim do casamento de 26 anos com a TV Globo. Ao descumprir a regra de comer no estúdio, o apresentou enfureceu os caciques da emissora. Em 1994, durante a cobertura da Copa do Mundo, sediada nos Estados Unidos, a repercussão da declaração do jornalista sobre o fato de não gostar de futebol já havia gerado desgaste nos bastidores.

Publicidade

Ainda assim, Vannucci se despediu da TV Globo após 26 anos com seis Copa dos Mundo no currículo e o status de âncora de programas como RJ TV, Globo Esporte, Esporte Espetacular, além dos Gols do Fantástico. O jornalista ainda se destacou na cobertura e narração do Carnaval do Rio pela emissora. Criador do bordão 'Alô, você', Vannucci, mineiro de Uberaba, ganhou destaque no noticiários pelos romances com famosas, incluindo três capas da revista 'Playboy'.

Na Band, ele iniciou a trajetória em São Paulo como um dos apresentadores do 'Show do Esporte', icônico programa da emissora paulista que mantinha dez horas de programação esportiva, ao vivo, nos domingos. Em 2002, foi contratado pela Record e, no ano seguinte, se transferiu para a Rede TV para assumir a narração da Fórmula Indy e apresentar o TV Esporte.

Publicidade

À frente do Bola na Rede, iniciado após a final da Copa de 2006, sediada na Alemanha, Vannucci virou assunto mais uma vez. Em tratamento para distúrbios de ansiedade, o jornalista, então medicado, passou mal durante a apresentação ao vivo. O vídeo com o apresentador grogue viralizou e muitos comentários suspeitavam que o jornalista estava sob efeito de bebida alcoólica.

No mesmo ano, ele descobriu ter problemas cardíacos e, no ano passado, sofreu um infarto e foi submetido a uma angioplastia coronária no Hospital Oswaldo Cruz. Na ocasião, ele passou a usar um marcapasso. Com a saúde debilitada, Vannucci trabalhava Rede Brasil de Televisão, onde exercia a função de editor de esportes. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório e sepultamento devem ocorrer no Rio de Janeiro.