Apesar da atuação discreta em sua volta ao time titular, Neymar garantiu a vitória sobre o RB Leipzig C.Gavelle/PSG

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 20:46

Paris - Ainda que longe dos 100%, o técnico Thomas Tuchel não duvidou do poder de decisão de Neymar. Apesar da atuação discreta na volta ao time titular do Paris Saint-Germain, o camisa 10, em cobrança de pênalti, garantiu a vitória por 1 a 0 sobre RB Leipzig, da Alemanha, nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes, em Paris, resultado que mantém o atual vice-campeão da Liga dos Campeões vivo e dependente das próprias forças para avançar às oitavas de final da competição.

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, que motivou o corte para os compromissos da seleção brasileira contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, Neymar não iniciava uma partida desde o dia 28 de outubro. Na sexta-feira, ele teve um aperitivo e jogou cerca de 35 minutos no clássico vencido pelo Mônaco, por 3 a 2, pelo Campeonato Francês, ainda liderado pelo PSG, com 24 pontos.

Publicidade

Assim como o Paris Saint-Germain, que, mesmo com a classificação ameaçada, rendeu bem abaixo do esperado, o camisa 10 teve uma atuação discreta, com passes e finalizações que não costuma errar. A marcação implacável irritou Neymar, que recebeu cartão amarelo por uma entrada dura em Sabitzer no primeiro tempo. Aos dez minutos, ele converteu o pênalti que garantiu a vitória, após duas derrotas nas três primeiras rodadas da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o PSG chegou aos mesmos seis pontos do RB Leipzig, mas assumiu o segundo lugar do Grupo H no critério de desempate por ter marcado gol fora de casa no confronto direto. O Manchester United, da Inglaterra, venceu o lanterna Basaksehir, da Turquia, por 4 a 1, e se isolou na ponta com nove pontos. Na próxima quarta-feira, o PSG enfrentará o Manchester, fora de casa.