Diego Maradona morreu aos 60 anos AFP

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 13:15 | Atualizado 25/11/2020 14:24

Argentina - O ex-jogador argentino Diego Maradona morreu aos 60 anos nesta quarta-feira. O ídolo sofreu uma parada cardiorrespiratória e acabou não resistindo. O ex-jogador chegou a ser atendido em um centro médico, na região de Buenos Aires, mas acabou não resistindo. As informações foram dadas primeiramente pelo jornal "Clarín", da Argentina.



LEIA MAIS: CONFIRA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O MUNDO DO ESPORTE



No começo do mês, Maradona foi internado às pressas, com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro, e o argentino passou por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro.

No começo do mês, Maradona foi internado às pressas, com sintomas de anemia. Na época, foi descoberta uma pequena hemorragia no cérebro, e o argentino passou por uma cirurgia para drená-la. Após mais de uma semana de internação, ele recebeu alta no dia 12 de novembro.

Publicidade

fotogaleria

Nascido no dia 30 de outubro de 1960, Diego Maradona é considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele defendeu grandes clubes do futebol mundial como Boca Juniors e Barcelona. Seu maior momento no futebol europeu foi vestindo a camisa do Napoli, da Itália.

Publicidade

Pela seleção argentina, Diego Maradona disputou três Copas do Mundo. A sua glória máxima foi em 1986, quando conduziu o seu país ao título da Copa do Mundo. O ex-jogador foi o destaque absoluto do torneio.