Publicado 25/11/2020 18:43

Rio - Conhecido por sua forte relação com Diego Maradona, o ex-jogador Claudio Caniggia se disse arrasado com a morte do craque, que aconteceu nesta quarta-feira, na Argentina. Em publicação em uma rede social, ele se despediu do ídolo argentino, a quem chamou de "irmão de alma".