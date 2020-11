Ronaldinho Gaúcho lamentou a morte de Maradona Reprodução

25/11/2020

Argentina - A morte de Diego Armando Maradona chocou o mundo nesta quarta-feira e diversas personalidades do esporte já se manifestaram. Depois de craques como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, entre outros, foi a vez de Ronaldinho Gaúcho deixar uma mensagem para o craque argentino. Nas redes sociais, o ex-jogador classificou Maradona como amigo e ídolo.

"Meus sentimentos à família e a todos que amam este gênio. Meu amigo, meu ídolo, meu número 10, obrigado por cada instante em sua cia, seja em jogos ou num simples jantar. Nossas conversas sempre foram muito especiais e guardarei com carinho todos os momentos de alegria em campo juntos, onde eu estava ali para te admirar e prestar homenagem a sua grandeza", escreveu R10, antes de emendar:



"Me inspirou durante minha carreira e, quando te conheci e jogamos aquele futebol 5, foi uma das melhores noites da minha vida. Estava com meus ídolos em campo. Descanse em Paz, meu ídolo, te amo. O bruxo dos bruxos!!! Eterno", complementou o brasileiro. Assim como Ronaldinho, Maradona também vestiu a camisa do Barcelona, onde conquistou uma La Liga, uma Copa do Rei e Supercopa da Espanha.