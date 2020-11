Corpo de Maradona chega ao cemitério AFP

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 20:01

Argentina - O cortejo fúnebre do lendário Diego Maradona chegou no fim da tarde desta quinta-feira ao cemitério particular no noroeste de Buenos Aires, onde seu corpo será enterrado em uma cerimônia privada, 30 horas após a morte do 'Pibe de Oro' aos 60 anos.

O caixão chegou ao cemitério em meio a um barulho ensurdecedor provocado por helicópteros, um enxame de drones, motocicletas da polícia, sirenes de carros patrulha, buzinas frenéticas de vans que transportavam arranjos florais, além dos gritos e aplausos de moradores que assistiram a passagem do cortejo, constatou a AFP. Para chegar ao local, o corpo do craque saiu em cortejo da Casa Rosada, onde aconteceu o velório, e arrastou multidões pelas ruas de Buenos Aires. Por conta das milhares de pessoas no entorno da sede do governo argentino, foi necessário um forte escoltamento policial para deixar o local.O caixão chegou ao cemitério em meio a um barulho ensurdecedor provocado por helicópteros, um enxame de drones, motocicletas da polícia, sirenes de carros patrulha, buzinas frenéticas de vans que transportavam arranjos florais, além dos gritos e aplausos de moradores que assistiram a passagem do cortejo, constatou a AFP.

*com informações da AFP