Fotos! Musa do Athletico-PR exibe sensualidade e bomba nas rede sociais

Rio - A musa do Athletico-PR, Katy Kampa, é um verdadeiro sucesso no Instagram. Dona de rara beleza, ela costuma utilizar bastante a rede social para postar fotos suas. Ao todo ela já conseguiu mais de 177 mil seguidores. Katy Kampa também tem um canal no YouTube e já gravou vídeos sobre o seu clube do coração.

Você pode gostar