Rodrigo Dunshee de Abranches Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 05/12/2020 15:37 | Atualizado 05/12/2020 15:40

Vou usar esse espaço para pedir ao presidente do Botafogo que retire essa faixa agressiva que é deselegante e tenho certeza que não partiu dele, mas se ele permitir será. Acho que isso não precisa virar uma questão que seja remetida ao STJD. Somos adversários e não inimigos. — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) December 5, 2020 Rio - Após a torcida do Botafogo estender uma faixa no Estádio Nilton Santos com os dizeres "aqui prezamos pela vida" para o confronto contra o Flamengo neste sábado, o vice geral e jurídico do Rubro-Negro, Rodrigo Dunshee foi às redes sociais fazer um apelo ao presidente do Botafogo. Ele pediu que o Glorioso retirasse o material da arquibancada e ameaçou ir ao STJD caso não fosse atendido.

Pouco após a publicação de Dunshee, funcionários do Botafogo retiraram a faixa do setor leste, que fica de frente para as câmeras de TV. A faixa não havia sido colocada pelo clube, e sim por uma torcida organizada.

Publicidade

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 17h, pelo Brasileirão.