Everton Ribeiro comemora seu gol diante do Botafogo Daniel Castelo Branco

Por LUCAS FELBINGER

Publicado 05/12/2020 18:57

Rio - O Flamengo venceu o Botafogo por 1 a 0 em clássico disputado no Estádio Nilton Santos, na tarde deste sábado, pelo Brasileirão. Éverton Ribeiro marcou o único gol da partida, que manteve o Rubro-Negro na cola dos líderes e complicou ainda mais a situação do clube alvinegro.

O primeiro tempo foi de pouco brilho técnico. O Botafogo tentou impor um bom ritmo no começo da partida e acabou criando aquela que talvez tenha sido a melhor chance do primeiro tempo. Com apenas 30 segundos de jogo, Bruno Nazário encontrou Pedro Raul livre pela direita e o atacante bateu cruzado, de fora da área, e obrigou Diego Alves a fazer boa defesa.

O fôlego alvinegro no ataque, no entanto, não durou muito. Ciente de suas limitações e da força do adversário, o Glorioso optou por uma marcação mais forte e deixou que o Flamengo ficasse mais com a bola. No entanto, mesmo tendo terminado o primeiro tempo com quase 70% da posse de bola, o Rubro-Negro pouco conseguiu criar, muito pela atuação apagada de Éverton Ribeiro durante a primeira etapa. A única chance de perigo veio com Bruno Henrique, que foi lançado por Arrascaeta e bateu deslocando o goleiro Diego Cavalieri, mas a bola saiu à direita do gol.

Na volta do intervalo, a configuração do jogo continuou a mesma: Flamengo com mais posse de bola e Botafogo apostando em uma forte marcação. No entanto, o time de Rogério Ceni não demorou muito para aproveitar uma falha da equipe alvinegra e furar o bloqueio. Aos 9 minutos, Marcinho saiu jogando errado perto da área e deu a bola de presente para Gerson, que rolou para Éverton Ribeiro bater colocado e abrir o placar.

Após o gol rubro-negro, o Botafogo se viu obrigar a arriscar mais e se lançar ao ataque. Foi o que tentou fazer o técnico Felipe Lucena, ao colocar Kalou e Matheus Babi para dar gás novo ao ataque. No entanto, os donos da casa esbarraram em suas limitações técnicas e não conseguiu levar perigo algum ao gol de Diego Alves. A situação se complicou de vez após a expulsão de Victor Luís, que levou o vermelho direto após entrada dura em Rodrigo Muniz.



No entanto, aos 43, o Botafogo teve um último suspiro. Gustavo Henrique derrubou Lucas Campos, que entraria sozinho com Diego Alves, e foi expulso. A falta foi muito próxima a área. Kalou bateu forte, mas o goleiro rubro-negro fez boa defesa e deu números finais a partida.

Com a vitória, o Flamengo vai a 42 pontos e fica na terceira colocação. Já o Botafogo, vê sua situação ficar cada vez mais delicada. O Glorioso se manteve na vice-lanterna, com 20 pontos. O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi, em jogo atrasado da 18ª rodada. Enquanto isso, o Rubro-Negro, no próximo domingo, às 16 horas, encara o Santos, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Nilton Santos

BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Marcinho (Barrandeguy), Marcelo Benevenuto, Rafael Forster e Victor Luís; José Welison (Matheus Babi), Honda, Caio Alexandre (Luiz Otávio) e Bruno Nazário (Lucas Campos); Rhuan (Kalou) e Pedro Raul. Técnico: Felipe Lucena.

FLAMENGO: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Gerson, Willian Arão, Éverton Ribeiro (Michael) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Pedro (Rodrigo Muniz). Técnico: Rogério Ceni.

Gol: Éverton Ribeiro (9' do 2ºT)

Cartões amarelos: Rhuan; Éverton Ribeiro

Cartões vermelhos: Victor Luís; Gustavo Henrique