Fotos! Musa do Corinthians revela que recebe 'nudes' de fãs nas redes sociais

Rio - A modelo Paula Lima descobriu uma nova forma de ganhar dinheiro pelas redes sociais. Ela vende fotos e vídeos nua pelo Instagram, que são publicados nos Stories somente para assinantes, selecionados através da função Melhores Amigos. Mas a exposição tem seu lado ruim. Ela também recebe nudes e não gosta nem um pouco de ver as imagens.



"Recebo muito nudes pelo direct. Como eu vendo conteúdo explícito, eles se sentem no direito de mandar o vídeo deles também. Não só de homens, mulheres mandam também. Peço que parem", solicita a jovem, de 24 anos, eleita musa do Corinthians em 2018 e destaque da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020.

E não são apenas conteúdos de nudez que Paula tem que lidar. Ela recebe cantadas desrespeitosas a todo instante.



"Algumas pessoas não me respeitam devido ao meu trabalho. Eu acho elas deveriam ter um pouco de senso e aprender a respeitar, não importa o trabalho ou o que o outro faça tem que ter respeito", conta a jovem.



Corpo sarado



Para manter o shape sequinho, a jovem treina quase todos os dias e tem um série de cuidados e acompanhamento com profissionais.



"Alimentação com pouco carboidratos óbvio. Tenho acompanhamento médico , t personal e, o principal. Amo acordar olhar no espelho e ver um shape incrível e ver que todo esforço está valendo. Essa é minha principal motivação", disse a modelo que tem 60 cm de cintura e 96 cm de quadril.