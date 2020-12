Robinho: vínculo suspenso Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 10:19 | Atualizado 11/12/2020 12:01

Rio - Novos trechos de conversas telefônicas do jogador Robinho, gravadas com autorização judicial, foram revelados nesta sexta-feira pelo UOL Esporte. Na última quinta, a Corte de Apelação de Milão confirmou a condenação de Robinho e de seu amigo Ricardo Falco pelo crime de violência sexual de grupo contra uma mulher albanesa, em 2013.

O tribunal também confirmou a pena de nove anos de prisão. Em um dos trechos divulgados, Robinho aconselha Falco a voltar ao Brasil para evitar a prisão.



" Cara, você quer um conselho? Não vai nem lá, voltar pro Brasil, pelo menos tu não fica em cana (risos)" disse o atacante.

"Se os caras mandarem eu ir lá depor vai ser foda, vou falar o que pra minha nega? Vou lá depor pra quê? Oito cara rangaram a mina... Ó que fase que eu tô...", disse o jogador em outro trecho.

Veja abaixo a transcrição da conversa obtida pelo UOL Esporte (os nomes dos amigos de Robinho que não estão sendo processados na Itália foram omitidos):

Amigo 1: Neguinho, por exemplo, se a mina não teve (filho), não pega nada, mas se ela teve filho aí é DNA, né?



Robinho: Então, e agora mano? Vai entender se a menina teve filho. Ninguém sabe se ela teve, se ela não teve, a polícia não vai falar.



Amigo 1: Então, por exemplo, se ela não teve filho é a palavra dela contra a da gente, não tem como ela acusar, agora se ela teve filho é puxado hein.



Robinho: É, então, mas eu não sei se a menina teve ou não teve... o cara que o Jairo (músico que tocava na boate na noite do crime) contratou falou: "ó, a única coisa boa é que os caras tá lá no Brasil e na discoteca não tinha câmera, porque se pegasse a câmera os caras iam pegar eles até no Brasil, como não tinha câmera vai ficar meio embaçado pra mina provar que estupraram ela se ela não estiver grávida.



Em determinado momento da conversa, Robinho demonstra medo de a história vazar na imprensa:



Robinho: Eu tô com medo se os caras me chamarem para depor, eu não sei, tomara Deus que, o meu medo é esse, o meu medo é sair na imprensa. "Amigos de Robinho estupraram menina lá na Europa", meu medo é esse.



Amigo 1: Nossa.



Robinho: Ó a falha, ó a falha, foda mano, tô com a cabeça um trevo aqui mano.



Amigo 1: Agora até a minha ficou. Se sair no Globo.com cai todo mundo por tabela.