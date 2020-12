Quincy Promes, atacante do Ajax, é preso acusado de esfaquear familiar Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 11:36 | Atualizado 13/12/2020 11:36

Rio - Um dos principais jogadores do Ajax, Quincy Promes não compareceu ao treino neste domingo. O atacante foi detido sob suspeita de ter esfaqueado um membro de sua família. A informação foi confirmada pela polícia holandesa.

De acordo com as informações da polícia, o crime teria acontecido em julho, mas a prisão só foi feita agora por conta da demora para ser feita a denúncia. O esfaqueamento só veio à tona no mês passado.



A confusão aconteceu em uma festa de família. Promes teria discutido com o familiar - ainda não foi determinado o grau de parentesco - por motivos não revelados e teria esfaqueado a vítima por conta disso. O parente sobreviveu, mas teve "lesões sérias".

No sábado, Promes marcou um dos gols do Ajax na goleada por 4 a 0 sobre o PEC Zwolle, pela Liga Holandesa.