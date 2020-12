Gustavo Villani Reprodução / TV

Rio - Gustavo Villani, narrador do Grupo Globo, perdeu a chance de gritar 'gol' na segunda bola na rede do Internacional sobre o Botafogo. O time gaúcho vencer por 2 x 1, no sábado, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

Caio Max Augusto Vieira marcou falta para o alvinegro, virou de costas, não viu o Kevin tocar a bola e o Yuri Alberto mandar pro gol. Aí o árbitro parou o lance, foi olhar o VAR e confirmou! Internacional 2x1 Botafogo pic.twitter.com/0XeRSLOPnw — Goleada Info (de ) (@goleada_info) December 12, 2020 O lance do gol foi algo que não se costuma acontecer no futebol. Kevin, zagueiro do Botafogo, cobrou a falta de forma rápida, mas sem força, na direção do goleiro Diego Cavalieri. O atacante Yuri Alberto, sem titubear e prestando atenção no lance, interceptou o passe e mandou a bola para as redes.

Quase ninguém estava atento ao lance, inclusive o árbitro Caio Max Augusto Vieira, que estava de costas para a bola. Como não viu o que aconteceu, teve que ir ao VAR para consultar as imagens e confirmar o gol.

Durante a transmissão da partida no canal Premiere, o gol aconteceu enquanto o comentarista PVC falava, já que o lance não aparentava perigo. Villani então, só conseguiu gritar "gol" quando o tento foi valido pelo árbitro após checagem no VAR.