Copa América 2021 será realizada na Argentina e Colômbia Divulgação

Por LANCE!

Publicado 13/12/2020 21:22

Rio - A Band desistiu, no momento, de adquirir os direitos de transmissão da Copa América 2021, que seria realizada neste ano. A emissora abriu mão do negócio por conta da forma rígida que a empresa japonesa Dentsu, responsável pela organização e negociação das exibições de TV em todo mundo, tratou o negócio, além dos altos valores e pela forma de pagamento. A informação foi dada inicialmente pelo site "UOL".



A Dentsu ofereceu os direitos por US$ 11 milhões (R$ 55 mi na cotação atual) até 2028, mas a Band não quis pagar o valor de longo prazo, propondo uma negociação apenas do campeonato que será realizado em 2021 na Argentina e Colômbia. A empresa japonesa recusou por querer cumprir metas comerciais através de contratos longos.

Além disso, a Dentsu quer um pagamento à vista deste valor. A Band, por conta das complicações causadas pela pandemia do novo coronavírus, só tem adquirido eventos em um modelo de sociedade, onde parte do valor é pago à vista e outra vem como parte dos anunciantes conseguidos para as transmissões.

A empresa segue aberta à propostas. A Globo, por enquanto, negocia lentamente e no último mês a Dentsu procurou diversos veículos: Band, SBT e Disney (dona dos canais ESPN e Fox Sports). Um dos motivos da busca por uma TV é a falta de disposição da Globo em conversar, já que a emissora carioca não considera o assunto como uma prioridade.