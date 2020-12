Paolo Rossi morreu aos 64 anos AFP

Por O Dia

13/12/2020

Rio - A casa de Paolo Rossi foi assaltada durante o funeral do ex-jogador no último sábado. A informação é da "Agência ANSA" e a notícia gerou revolta no país. De acordo com o portal, criminosos se aproveitaram do funeral para invadir a casa do ídolo italiano e roubar cerca de 100 euros (R$ 614 reais na cotação atual) em joias e relógios.

O furto foi descoberto por um colaborador da família Rossi, que logo alertou a esposa do campeão do mundo, Federica Cappelletti. Em seguida, ela acionou a polícia após perceber que a casa havia sido roubada. As investigações foram iniciadas.



"Um ato vil e vomitável como esse é verdadeiramente impensável. Que as forças de ordem façam de tudo para descobrir os responsáveis. Toda a minha solidariedade à família de Paolo Rossi", escreveu no Twitter Dario Nardella, prefeito da capital da Toscana, Florença.

Campeão do mundo em 1982, Rossi marcou três gols na vitória histórica sobre o Brasil de Telê Santana (3 a 2), dois na semifinal contra a Polônia (2 a 0) e um na decisão contra a Alemanha Ocidental (3 a 1), terminando como artilheiro e Bola de Ouro do torneio.