Fluminense e Vasco empataram por 1 a 1 Luciano Belford/Agência O Dia

Por Pedro Logato

Publicado 13/12/2020 22:28

Rio - Em São Januário, nem Fluminense, nem Vasco conseguiram o resultado esperado pelos torcedores. O empate por 1 a 1 deixa o Tricolor fora do G-6 do Brasileirão e coloca o Cruzmaltino a três pontos de deixar a zona de rebaixamento da competição. A equipe das Laranjeiras saiu na frente no começo do jogo e perto do fim Germán Cano empatou para o time de São Januário.

Na próxima rodada, o Fluminense vai até Goiás enfrentar o Atlético fora de casa. O jogo acontece na próxima quarta-feira, às 21h30. Já o Vasco joga no próximo domingo contra o Santos, em São Januário.

A partida começou bastante equilibrada em São Januário. O Vasco chegou duas vezes com Benítez em finalizações de longa distância, enquanto o Fluminense assustou duas vezes também com Wellington Silva e Marcos Paulo. Porém, aos nove minutos, o Tricolor conseguiu marcar. Após cruzamento que a zaga do Vasco afastou mal, Wellington Silva dominou com calma e finalizou sem chances de defesa para Fernando Miguel.

Com vantagem no placar, o Fluminense apertou e quase ampliou aos 11 minutos. Após pressão na marcação da defesa do Vasco, Nenê finalizou forte e obrigou o goleiro Fernando Miguel a fazer boa defesa. Dois minutos depois, o Cruzmaltino respondeu com boa girada de Cano, que finalizou para defesa de Marcos Felipe.

Aos 25 minutos, o Fluminense perdeu uma chance clara de gol. Após bela tabela com Nenê, Michel Araújo saiu na cara de Fernando Miguel, o uruguaio acabou não conseguindo finalizar bem e goleiro vascaíno fez bela defesa, evitando o segundo gol da equipe das Laranjeiras.

Aos 40 minutos, o Vasco voltou a chegar com perigo. Neto Borges avançou e finalizou, o goleiro Marcos Felipe vacilou e soltou para frente, porém, o jogador do Fluminense se recuperou e depois conseguiu salvar em lance difícil contra o atleta vascaíno. Seis minutos depois, o Cruzmaltino teve outra oportunidade, após arrancada de Vinícius, porém, a finalização acabou indo para fora.

O segundo tempo começou em um ritmo bem mais lento. O Fluminense recuou bastante e cedeu mais campo para o Vasco. Porém, o Cruzmaltino tinha muitas dificuldades para criar oportunidades de gol. Aos 21 minutos, Talles Magno que, tinha acabado de entrar na partida, carimbou a trave tricolor.

Aos 37 minutos, o Fluminense mesmo recuado teve boa chance de fazer mais um. Após cruzamento, Caio Paulista finalizou, mas Fernando Miguel fez boa defesa. A arbitragem anulou o lance, porque o atacante tricolor dominou a bola com a mão.

Aos 39 minutos, o Vasco criou uma boa oportunidade. Após bobeira de marcação do Fluminense, Léo Mattos foi no fundo e cruzou para Talles Magno, a bola ficou a feição do jovem vascaíno, mas ele acabou finalizando para fora, sem assustar o goleiro Marcos Felipe. Aos 42 minutos, novamente após cruzamento da direita, Cano cabeceou e a bola passou perto da meta tricolor.

Aos 46 minutos, porém, o recuou do Fluminense foi castigado e luta do Vasco foi recompensada. Após levantamento para a área, a defesa tricolor falhou e Cano apareceu para deixar tudo igual em São Januário.

VASCO X FLUMINENSE

Estádio: São Januário

Arbitragem: Rodolpho Taski Marques (PR)

Cartões Amarelos: Jadson (VAS), Wellington Silva (FLU), Ricardo Sá Pinto (VAS), Gustavo Torres (VAS), Neto Borges (VAS), Léo Mattos (VAS), Leonardo Gil (VAS), Talles Magno (VAS), Yago Felipe (FLU)

Cartões Vermelhos:

Gols: Wellington Silva (FLU), Cano (VAS)

VASCO: Fernando Miguel; Léo Matos, Jadson, Leandro Castan, Neto Borges (Henrique); Marcos Junior (Carlinhos) , Leonardo Gil, Martín Benítez e Vinícius (Ribamar); Gustavo Torres (Talles Magno) e Germán Cano / Técnico: Ricardo Sá Pinto



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Igor Julião, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Egídio; Yuri, Hudson (Yago) e Nenê (Fred); Michel Araujo (Ganso), Wellington Silva (Caio Paulista) e Marcos Paulo (André) / Técnico: Marcão