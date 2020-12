Thiago Mendes faz vídeo se desculpando com Neymar Reprodução Instagram

Por MH

Publicado 14/12/2020 10:30 | Atualizado 14/12/2020 10:34

Rio - O brasileiro Thiago Mendes, volante do Lyon, publicou um vídeo em seu Instagram pedindo desculpas ao Neymar, após acertar uma entrada dura no atacante do PSG. No vídeo, Mendes afirma que não teve a intenção de machucar o craque da seleção brasileira.

Publicidade

"Erros acontecem, mas estou aqui para pedir meu sincero pedido de desculpas ao @neymarjr. Espero que não tenha sido nada grave. Estou gravando este vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Assim como o povo brasileiro, eu também admiro o futebol dele. Espero que nada de grave tenha acontecido e que ele possa recuperar rapidamente e trazer mais alegrias aos torcedores", disse Thiago Mendes no vídeo.



Publicidade

Tornozelo do Neymar ficar embaixo do adversário - Reprodução Aos seis minutos da segunda etapa, Thiago Mendes deu uma tesoura no atacante, que ficou com o tornozelo preso por debaixo do corpo do adversário. Neymar se queixou de muitas dores e não conseguiu permanecer em campo. Thiago Mendes recebeu o cartão vermelho pela entrada, após jogada ser revisada pelo VAR.

A situação médica de Neymar preocupa e o atacante passará por exames nesta segunda-feira. O técnico do PSG, Thomas Tuchel, afirmou que o jogador já está com os fisioterapeutas do clube.

Publicidade

"Não há o que dizer. Ele está com os fisioterapeutas, temos que esperar pelos exames amanhã (segunda-feira)", declarou o treianador do PSG em entrevista ao canal "Téléfoot".