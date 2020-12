Liga Europa Reprodução

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/12/2020 11:18 | Atualizado 14/12/2020 11:19

Rio - "Reforçada" por times como Manchester United, Ajax e Shakhtar Donetsk, a Liga Europa sorteou nesta segunda-feira seus primeiros confrontos do mata-mata. E um dos principais duelos vai reunir o tradicional Arsenal e o Benfica, do técnico Jorge Jesus e do atacante Everton Cebolinha. A partida vai promover o reencontro do português com o zagueiro espanhol Pablo Marí. Ambos foram campeões da Libertadores pelo Flamengo em 2019.



Os primeiros duelos vão definir os classificados para as oitavas de final. Os jogos de ida serão disputados no dia 18 de fevereiro. A volta está marcada para 25 do mesmo mês. No dia 26, a Uefa fará o sorteio dos duelos das oitavas.

Publicidade

Campeão da Liga Europa em 2017, o Manchester United vai enfrentar a Real Sociedad, que lidera o Campeonato Espanhol. O tradicional time inglês disputava a Liga dos Campeões, mas ficou somente em terceiro lugar no seu grupo e "caiu" para a Liga Europa.



Líder do Campeonato Inglês, o Tottenham também segue na competição europeia. Os comandados do técnico José Mourinho vão enfrentar o Wolfsberger, da Áustria, após boa campanha na fase de grupos.



Milan e Napoli tiveram um pouco mais de sorte do que os ingleses no sorteio. O time de Milão, liderado por Zlatan Ibrahimovic, terá pela frente o Estrela Vermelha, da Sérvia. Já o Napoli, que enfrentou mais dificuldades para se classificar, vai duelar com o Granada, da Espanha. A Roma encara o Braga, de Portugal.



Entre os times holandeses, o Ajax vai enfrentar o Lille após ser "rebaixado" na Liga dos Campeões. E o PSV Eindhoven encara grego Olympiacos, outro que não conseguiu avançar na principal competição europeia.



Confira abaixo os confrontos da Liga Europa:



Wolfsberger-AUT x Tottenham



Dínamo de Kiev x Brujas-BEL



Real Sociedad-ESP X Manchester United



Benfica x Arsenal



Estrela Vermelha-SER x Milan



Antuérpia-BEL x Rangers-ESC



Slavia Praga-RCH x Leicester City



Salzburg-AUT x Villarreal



Braga x Roma



Krasnodar-RUS x GNK Dinamo-CRO



Young Boys-SUI x Bayer Leverkusen



Molde-NOR x Hoffenheim



Granada x Napoli



Maccabi Tel-Aviv-ISR x Shakhtar Donetsk



Lille x Ajax



Olympiacos-GRE x PSV Eindhoven