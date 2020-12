Galvão Bueno Reprodução

Publicado 14/12/2020 13:31

Rio - Em reunião realizada na última quinta-feira, o Grupo Globo decidiu que não enviará narradores e apresentadores às Olimpíadas de Tóquio, no ano que vem. A emissora optou por realizar as transmissões em suas sedes no Rio e em São Paulo, mesmo com alguns países já aplicando a vacina contra a Covid-19. As informações são do colunista Flávio Ricco, do "R7".

A ideia da Globo era montar estúdios e realizar programas direto da cidade japonesa, mas o planejamento foi alterado. Agora, apenas repórteres irão viajar.

Caso não haja novo adiamento em decorrência da Covid-19, os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão entre 23 de julho e 8 de agosto.