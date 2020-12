Felipe Melo tenta dar "chave de braço" em Léo Matos Reprodução/TV Globo

Por O Dia

Rio - O volante Felipe Melo foi absolvido, nesta segunda-feira, em primeira instância, pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele foi a julgamento por aplicar uma "chave de braço" no lateral Léo Matos, no jogo entre Palmeiras e Vasco, no dia 8 de novembro. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "UOL".

Felipe foi denunciado por agressão e poderia pegar até 12 jogos de suspensão. A denúncia possuía até análises de lutares do UFC, mas os advogados do Palmeiras conseguiram fazer com que o jogador não fosse punido.

A alegação do departamento jurídico da equipe paulista foi de que o lance foi visto pelo árbitro Anderson Daronco e pelo VAR, e por isso não poderia ser revisado em tribunal. A alegação foi com base no artigo 58-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: "as decisões disciplinares tomadas pela equipe de arbitragem durante a disputa de partidas, provas ou equivalentes são definitivas, não sendo passíveis de modificação pelos órgãos judicantes da Justiça Desportiva".