Rodinei colocou a mão na bola intencionalmente, mas não foi expulso contra o Botafogo Reprodução/Premiere

Publicado 14/12/2020 17:35

Rio - O comentarista de arbitragem da TV Globo Sandro Meira Ricci criticou a não expulsão do lateral Rodinei, do Internacional, no jogo contra o Botafogo, no último sábado. Durante o quadro "A Regra é Clara", ele discordou de seus colegas Sálvio Spinola e Nadine Bastos e afirmou que o jogador deveria receber o segundo cartão amarelo por parar uma jogada intencionalmente com a mão.

"Eu incluo essa situação na conduta antidesportiva em mostrar desrespeito ao jogo, é o antijogo. O Rodinei, após ser driblado, ele de propósito coloca a mãozona na bola, por isso entendo que é antijogo e daria cartão amarelo", disse Sandro.

"Não é lance para cartão amarelo. Em relação à regra do jogo, existe uma consideração de que colocar a mão na bola para impedir a passagem da bola não era passível de cartão, porque não era um ataque promissor. São orientações passadas aos árbitros para não dar cartão nessas situações", rebateu Nadine.

"É bem polêmico esse lance, mas não considero como cartão amarelo. Esse não é lance para VAR. Você considera mão como falta, e não como atitude antidesportiva. No Campeonato Brasileiro tem sido comum os árbitros não mostrarem cartão amarelo nessas situações", complementou Sálvio.