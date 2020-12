Marcelo Veiga quando ainda comandava o Bragantino Divulgação/Red Bull Bragantino

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 18:13 | Atualizado 14/12/2020 19:33

O técnico Marcelo Veiga morreu na tarde desta segunda-feira aos 56 anos por complicações da covid-19. A assessoria de imprensa confirmou o falecimento. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Bragança Paulista.

O treinador havia testado positivo para doença em 13 de novembro, tendo piora no quadro nos dias seguintes e estava internado em situação delicada desde o último dia 20.

Publicidade

Veiga estava atualmente no São Bernado desde o começo do ano após sair do Ferriviário-CE. Ele passou por diversos clubes como Botafogo-SP, Portuguesa e Bragantino.

E foi no Braga que Veiga teve suas principais passagens. Ao longo da carreira foram seis passagens pelo clube, totalizando incríveis 516 partidas. Sendo o treinador que mais comandou o time na história, foi coroado com acessos e título da Série C do Campeonato Brasileiro em 2007.

Publicidade

Após a confirmação da morte do ex-técnico, o Red Bull Bragantino emitiu uma nota de pesar.