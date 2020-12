Edmundo Reprodução Internet

Publicado 15/12/2020 16:41

Rio - Personagens importantes dos anos 1990, Júnior Baiano e Edmundo se encontraram ainda jovens no Campeonato Brasileiro de 1992, o Flamengo levou a melhor, mas um dos lances mais lembrados da partida foi o soco que o zagueiro deu no atacante. Em participação no programa "Arena SBT", o ex-jogador afirmou que não se arrepende do lance.

"Não (me arrependo)! Eu tive que dar o troco, faz parte. Foi um troco bem dado”, afirmou. Os dois jogadores fizeram parte da seleção brasileira que disputou a Copa de 2018 e acabou sendo vice-campeã do mundo.

Além dessa polêmica com Edmundo, Júnior Baiano recordou a polêmica com o árbitro Oscar Roberto Godói. Na ocasião, ele disse que o juiz estaria embriagado durante a partida.



"Não sei se ele estava bêbado, mas, estava com cheiro de álcool. Mas, o que vale é que a gente fez as pazes, ele é parceiro, já resolvemos tudo", disse.