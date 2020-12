Neymar AFP

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 10:17

França - Um dia após ter sido descartada qualquer lesão mais grave no tornozelo esquerdo de Neymar, o jornal francês "Le Parisien" afirmou que o jogador brasileiro deverá voltar aos gramados em três semanas. O prazo, no entanto, poderá ser reajustado, após a realização de novos exames.

Neymar sofreu uma entrada dura do volante brasileiro Thiago Mendes. E exame realizado na última segunda, uma fratura foi descartada pelo departamento médico do PSG. No entanto, ainda não se teve uma avaliação sobre os ligamentos do tornozelo do atacante.

O clima é de otimismo dentro do clube francês. Neymar foi fotografado deixando o hospital, na última segunda-feira, sem usar muletas após a realização dos exames, o que é visto como um bom sinal. O jogador da seleção brasileira deve fazer uma nova ressonância magnética na quarta-feira.