Lionel Messi

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:13

Rio - Rumores de que o pai de Lionel Messi estaria negociando a ida do jogador para o PSG foram levantados por um jornalista argentino, na noite da última segunda-feira. No entanto, Jorge Messi fez questão de desmentir tudo pelas redes sociais. O futuro do camisa 10 do Barcelona ainda segue sem definição e vem senso pauta dos noticiários esportivos.

O jornalista Quim Domenech afirmou, durante o programa de TV "El Chiringuto", da Argentina, que Jorge Messi estwria no consulado do Qatar, na cidade de Barcelona, o que indicaria uma possível negociação com o PSG, visto que o presidente do clube francês é do país do Oriente Médio.



"Falso. Mais uma invenção. Estou na Argentina desde setembro. #Fakenews”, escreveu Jorge Messi em sua conta do Instagram.



Além de pai, Jorge Messi também é empresário do craque argentino. Ambos estão aguardando a definição das eleições presidenciais do clube catalão, que acontecem no dia 24 de janeiro, para decidir o destino do atacante.