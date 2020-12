Thiago Mendes e a mulher Kelly Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 12:58

Rio - Kelly Mendes, mulher do volante Thiago Mendes, do Lyon, virou alvo de ataques na internet, depois de seu marido dar entrada dura em Neymar, do PSG. O lance entre os jogadores ocorreu no último domingo, pelo Campeonato Francês.

Publicidade

Os fãs do craque brasileiro foram ao perfil da influenciadora para criticar Thiago Mendes e outros aproveitaram para preferir ofensas ao casal.



Quase no apagar das luzes da partida, Thiago Mendes deu uma tesoura em Neymar, que saiu de campo de maca reclamando de muitas dores no tornozelo. O atleta brasileiro está no Departamento Médico do PSG e ficará afastado por três semanas.

Publicidade

VEJA AS CRÍTICAS E OFENSAS

"Thiago Mendes, muda de esporte, vá pro UFC", pediu um internauta, que chegou a marcar o perfil do jogador.

Publicidade

"Seu marido é um jogador covarde! E não se vanglorie em cima disso porque é ridículo!!", escreveu um internauta.

"Teu marido é um verme", ofendeu um outro.

Publicidade

"Pra quê aquele entrada criminosa, faltava 1 min (sic)", questionou uma mulher.

"O que inveja não faz, né? seu marido machucou o nosso menino Ney por querer (sic)", afirmou uma segunda seguidora.

Publicidade