Ju Mello luta contra um tumor Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 15:43

Rio - A central Ju Mello vem lutando, desde antes mesmo da pandemia do novo coronavírus, contra um Neuroma do Acústico, um tumor benigno que cresce lentamente e, aos poucos, passa a pressionar o cérebro, afetando funções vitais.



Publicidade

A ex-jogadora do Flamengo, Osasco e Sesi-SP, percebeu que não sentia o lado esquerdo do rosto. Logo depois a audição, do mesmo lado, também foi afetada. Sem plano de saúde, não conseguiu investigar o real motivo. Até quando um sangramento do ouvido indicou que a situação era grave.



Com o tumor já em estado avançado, a jogadora de 26 anos, buscou apoio dos seus seguidores e organizou uma vaquinha para custear a operação para retirada do tumor, que custa mais de R$ 87 mil. Com a divulgação de nomes como Jaqueline e Nalbert, Ju viu as doações ultrapassarem 85% do valor desejado em menos de três dias.



Publicidade

"Na verdade, eu nunca esperei essa comoção toda. Foi uma grata surpresa quando as pessoas começaram a compartilhar e se sensibilizar com a minha história. Jaque entrou em contato comigo na madrugada do dia 13/12 e, desde então, estamos em contato direto para ela me ajudar. Tem sido incrível, eu não esperava. Disse à minha mãe que estava sendo um tapa na cara, porque eu não achei que tivesse tanta gente ao meu lado, como estou tendo agora", disse a jogadora ao GE.



Publicidade

A jogadora deverá passar pela cirurgia em janeiro e se mostrou preocupada com a recuperação posterior ao procedimento cirúrgico. Ju, porém, torce para voltar logo às quadras e fazer aquilo que mais ama.

"Quero muito poder voltar às quadras e continuar fazendo o que amo e o que sei fazer. Esse tempo parada tem me feito muito bem, mas não vejo a hora de poder voltar a jogar e sentir a adrenalina de um jogo de novo."