15/12/2020

Rio - Desligado há uma semana dos canais Fox Sports, o jornalista Leandro Quesada detonou a fusão entre o canal e a ESPN. Em entrevista ao "UOL", ele afirmou que a junção dos dois canais é uma "mentira e acusou a Disney de não cumprir contratos.

"Eu não pensei realmente que essa gestão da Disney, que é uma gigante, fosse tão bagunçada, tão amadora, tão vil, que não levantou essa falta de conhecimento dos executivos da ESPN sobre as qualidades, histórico, as funções dos profissionais do Fox Sports. Foi um despreparo realmente gigantesco", disse Quesada.

Na visão do jornalista, a Disney não respeitou as regras que foram impostas pelo Cade ao aprovar a fusão.

"Não foi uma fusão, foi uma confusão. Não teve ressalva, observação nenhuma do Cade até agora, eu não vi o Cade se manifestar, que é o conselho que aprovou essa fusão. Primeiro aprova a fusão, cria diretrizes e regras para o processo, depois fica em silêncio com essas demissões em massa", afirmou.

Quesada também afirmou que o processo que resultou no desligamento de 34 profissionais do Fox Sports não foi correto. Ele criticou a fato de a decisão estar somente nas mãos de executivos da ESPN. Segundo ele, também houve garantias de que contratos mais longos seriam respeitados, o que não aconteceu.

"Não passou de uma promessa enganosa, porque a concentração de poder dentro da fusão ficou apenas em uma rede. Era para ser Fox/ESPN nesse processo, que é o que disseram, mas no final das contas a cabeça que dominou e comandou tudo foi da ESPN. E aí a gente observa que os cortes dos profissionais foram radicalmente exagerados de um lado, do lado do Fox Sports. Nos discursos era alimentado o mantra "o Grupo é uma única família". Família desunida, só pode ser", finalizou.