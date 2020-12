Luxemburgo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 13:55

Rio - O Hospital Sírio Libanês divulgou nesta terça-feira um boletim médico sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo. Internado desde a última sexta-feira após testar positivo para Covid-19 pela segunda vez, ele tem quadro moderado e estado clínico estável. Não há necessidade de oxigenoterapia.

Na última semana, Luxemburgo, de 68 anos, estava com a família no Rio de Janeiro quando começou a sentir fortes dores de cabeça. Ele seguiu a recomendação de seus médicos de ir ao hospital e seguiu de carro para São Paulo, onde deu entrada no Sírio Libanês.

Essa é a segunda vez que Vanderlei Luxemburgo tem diagnóstico positivo para Covid-19. Em julho, quando ainda treinava o Palmeiras, ele testou positivo, mas passou o tempo todo assintomático.