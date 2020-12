Romelu Lukaku comemora gol pela Inter de Milão Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 15:33

Duas das mais tradicionais equipes do Campeonato Italiano, o vice-líder Inter e o Napoli, terceiro colocado, se enfrentam nesta quarta-feira, dia 16, às 16h45, com transmissão ao vivo e exclusiva do SporTV. O duelo reúne os dois melhores ataques da competição.

Destaque para o belga Romelu Lukaku, atacante da Inter, que já balançou as redes 9 vezes, uma a menos que Cristiano Ronaldo (Juventus) e Ibrahimovic (Milan). O duelo, pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, tem a narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Lédio Carmona e Nadine Basttos.

“Vai ser um jogo muito interessante, porque a Inter enfrenta um time que está brigando na parte de cima da tabela. O próprio técnico Antonio Conte destacou que isso faz com que o adversário não entre em campo totalmente retrancado”, diz Luiz Carlos Jr