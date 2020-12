Benjamin Back Reprodução

Publicado 15/12/2020 16:48

Rio - O apresentador Benjamin Back voltou a falar sobre seu desentendimento com Neto. Em entrevista ao canal do humorista Rafinha Bastos, no Youtube, ele afirmou que, após anos do desentendimento e de ter vencido o processo na Justiça, só consegue sentir nojo do ídolo corintiano.

“Nojo. Nojo. Primeiro que ele era um ídolo, um ‘brother’. Não tem aquele cara que, quando você precisa, você liga e pede para apagar o incêndio? O Neto era assim comigo. Foi uma coisa vergonhosa, nojenta, asquerosa”, disse o ex-âncora do Fox Sports.

Benja afirmou que o ex-jogador estava irritado porque não havia sido escolhido para substituir Renata Fan, que ficou ausente durante um período do comando do "Jogo Aberto". Na ocasião, a Band optou por Milton Neves.

“Achei que ele estava brincando. Quando ele começou a falar daquele jeito, eu disse: ‘ah, ele não vai crescer em cima de mim, não’. Dois dias depois, ele nega isso, mas ele foi na direção e disse: “ou ele ou eu”, aí eu sai”, afirmou Benja.

O apresentador também detonou o narrador Ulisses Costa, que também integrava o programa.

“O Neto pelo menos a gente sabe o que é. (O Ulisses Costa) faz papel de bonzinho… meu Deus do céu”, finalizou.