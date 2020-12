Esporte

Tite afirma que votou em Neymar para melhor do mundo e elogia De Bruyne: 'Gosto e não é pouco'

Treinador da Seleção Brasileira, que tem poder de voto no prêmio 'The Best', da Fifa, faz campanha por Neymar. Meia do Manchester City também é elogiado pelo comandante

Publicado 15/12/2020 17:27 | Atualizado há 1 hora