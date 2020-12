Messi: craque do Barcelona Divulgação/Barcelona

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 17:59 | Atualizado 15/12/2020 18:00

Rio - Lionel Messi tem contrato com o Barcelona até o fim da atual temporada e já manifestou interesse de deixar a Catalunha. De acordo com o site "FootballTransfers", o PSG está interessado na contratação do craque argentino. Inclusive, o departamento de marketing do clube francês já está pronto para um anúncio oficial.

O jornalista Robin Bairner afirmou que o setor comercial do PSG já está pronto e avisou às lojas oficiais da equipe que "eles irão trabalhar bastante" caso a negociação se concretize.



Com o vínculo perto do fim, Lionel Messi poderá assinar pré-contrato com qualquer equipe em menos de um mês. A partir do dia 1 de janeiro de 2021, o craque argentino pode definir o seu futuro, que está cada vez parece mais longe do Barcelona.