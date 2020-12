Por O Dia

Publicado 15/12/2020 19:18

Perfil do Corinthians faz post homofóbico para provocar o São Paulo Reprodução

Rio - O perfil do Corinthians causou polêmica na Web na tarde desta terça-feira. Ao ser questionado por um torcedor sobre o tabu de vitórias do São Paulo no clássico entre as duas equipes, o Timão citou o Morumbi e respondeu com a imagem de um panetone. A intenção é dar a entender que "está cheio de frutinhas", como a tradicional comida natalina.