Arrascaeta marcou de bicicleta contra o Ceará Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 16:17

Zurique, Suíça - Devido à pandemia do novo coronavírus, o prêmio 'Fifa The Best', que premia os melhores da temporada 2019/2020, ocorre nesta quinta-feira de forma virtual. Dentre as principais nomeações do dia estão o de melhor jogador, melhor jogadora e o prêmio Puskás, de gol mais bonito, que tem a presença do uruguaio Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo na briga.



Na categoria de melhor jogador estão Robert Lewandowski (Bayern de Munique), favorito ao prêmio, Lionel Messi (Barcelona) e Cristiano Ronaldo (Juventus). A ausência de Neymar (PSG) e Kevin de Bruyne (Manchester City) gerou críticas nas redes sociais. Na premiação de melhor jogadora da temporada estão Lucy Bronze (Manchester City), Pernille Harder (Chelsea) e Wendie Renard (Lyon).



Além dos dois principais prêmios, outras categorias também têm nomes de peso. No Púskas, Arrasacaeta terá a companhia do compatriota Luis Suárez e do coreano Son, do Tottenham. O brasileiro Alisson concorre como melhor goleiro com Oblak (Atlético de Madrid) e Neuer (Bayern de Munique). Na categoria 'Fan Award', Marivaldo Francisco, torcedor do Sport, está entre os finalistas.



Veja os finalistas de outras categorias:

Melhor treinador no futebol masculino

Hansi Flick (Bayern de Munique)

Jürgen Klopp (Liverpool)

Marcelo Bielsa (Leeds United)

Melhor treinadora no futebol feminino

Emma Hayes (Chelsea)

Jean-Luc Vasseur (Lyon)

Sarina Wiegman (Holanda)

Melhor goleira

Sarah Bouhaddi (Lyon)

Tiane Endler (PSG)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)