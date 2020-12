Conca Reprodução Internet

Rio - Com 37 anos e aposentado desde 2019, o argentino Dário Conca teve oportunidade de retornar ao futebol. O ex-jogador foi convidado pelo técnico Edson Vieira para fazer parte do elenco do São Bento para a disputa do Campeonato Paulista.

"Queria trazer o Conca, fui treinador dele ontem [em um evento]. Falei pra ele: "Vamos pro São Bento, cara. Ajuda nós." Mas pode ser, hein? Deixar vocês ouriçados. Quem sabe o baixinho aparece para treinar. Ele está no Brasil, não vai mais embora daqui. Quem sabe pinta o camisa 10. Eu queria", disse o treinador, em entrevista coletiva divulgada pelo São Bento.



Conca é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Ele foi revelado pelo River Plate, mas fez sucesso no Brasil com suas passagens pelo Vasco, Fluminense e Flamengo. São mais de 600 jogos em sua carreira.