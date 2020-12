Daniel Zidane Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 13:22

Rio - Grande nome de uma geração vitoriosa do futebol de areia brasileiro, o ex-jogador Daniel Zidane, que hoje vive em Portugal, mostra que mesmo de longe segue acompanhando de perto o beach soccer do Brasil. Carioca, Daniel falou um pouco sobre a modalidade no país e destacou um fator importante, que na visão dele, tem deixado a categoria um pouco para trás.

Publicidade

“Na minha visão, o futebol de areia brasileiro, ele precisava ser um pouco mais profissional. As pessoas que gerem os campeonatos deveriam ter 100% do tempo voltado para o futebol de areia, e eu acho que isso não existe no momento. Trabalhar bem a parte administrativa, definir pontos fortes, pontos fracos da categoria e buscar sempre melhorar. Na medida do possível, é necessário criar categorias de base, para que haja a evolução da modalidade”, disse.



Pela seleção brasileira, Daniel conquistou diversos títulos, entre os mais importantes, três Copas do Mundo. Com o estilo de jogo parecido com o craque francês, Zidane rumou para Portugal em busca de novos desafios. Convidado para participar da gestão do Casa Benfica de Loures, uma das principais equipes de beach soccer de Portugal, Daniel foi surpreendido com a demissão do treinador da equipe, e com o chamado da direção para que ele pudesse assumir o comando. O brasileiro falou um pouco sobre as dificuldades no início da carreira como treinador.



“Eu sofri um pouco com a troca do chip, de pensar como atleta e depois ter que pensar como treinador. Uma coisa é eu pensar como atleta, você se preparar, você pensar na melhor forma de ajudar a equipe. Pensar como um treinador já é uma coisa diferente. Você tem que pensar em um contexto geral. Aos poucos a gente vai se preparando, se ambientando e entendo um pouco essa troca”, completou.