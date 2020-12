Son Heung-min AFP

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 15:31 | Atualizado 17/12/2020 15:42

Rio - O meia uruguaio Arrascaeta chegou até a final, mas acabou não levando o Prêmio Puskás. O atacante do Tottenham, Son Heung-min, levou a melhor e conquistou a honraria que premia o autor do gol mais bonita da temporada. A Fifa leva em consideração o calendário europeu que começou no meio de 2019 e terminou em agosto de 2020.

Publicidade

Além de Arrascaerta e Son, o outro concorrente era o o atacante uruguaio Luís Suárez, que defendia o Barcelona, e atualmente atua pelo Atletico de Madrid.



O gol do jogador do Flamengo que concorria foi o marcado contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Arrascaeta fez um belo gol de bicicleta na vitória por 3 a 0 no Castelão.