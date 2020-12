José Aldo Jeff Bottari/Zuffa LLC

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 12:12

Rio - José Aldo, ex-campeão da categoria peso-pena, será um dos destaques do último evento do UFC em 2020. O "Campeão do Povo", atual sétimo do ranking dos galos (até 61,2kg), encara o equatoriano Marlon Vera no o "UFC Thompson x Neal".

O Combate vai transmitir a luta neste sábado a partir das 17h40. Na luta principal, estarão frente a frente dois americanos especialistas na luta em pé: Stephen Thompson, quinto colocado no ranking, e Geoff Neal, revelado no programa ‘Contender Series’ e invicto no UFC.



Entre os meio-médios, Michel Pereira, o “Paraense Voador”, sobe pela quinta vez no octógono do UFC para enfrentar o americano Khaos Williams. Após a derrota para Cory Shandhagen em outubro, Marlon Moraes recomeça o caminho em busca do cinturão na divisão dos galos.