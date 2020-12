Rede Globo Divulgação

Rio - A Rede Globo pode voltar a transmitir a Copa Sul-Americana na próxima temporada. De acordo com a coluna 'De Primeira', do 'UOL', a emissora fez uma consulta na Conmebol para analisar como estão os direitos de transmissão da competição, que são vendidos pela agência IMG. A emissora carioca rescindiu com a entidade e também não transmite mais a Libertadores.

Ainda de acordo com a reportagem, a relação entre Globo e Conmebol não é das melhores por conta da rescisão de contrato de transmissão da Libertadores. No entanto, a entidade se mostrou interessada em conversar sobre os direitos da Sul-Americana novamente com a emissora. Em novembro, diretores da Globo foram à Conmebol, no Paraguai, para 'aparar' arestas da relação.