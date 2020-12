Jorge Jesus dirige o Benfica, time de melhor início em Portugal desde a década de 1980 Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/12/2020 13:00

Rio - Campeão da Libertadores, Brasileirão, Carioca, Supercopa e Recopa pelo Flamengo, o português Jorge Jesus foi derrotado na Supercopa de Portugal com o Benfica. Os Águias foram derrotados pelo rival Porto por 2 a 0. Após a derrota no torneio, o comandante comparou o fracasso da equipe encarnada com a queda com o Flamengo no ano passado pela Copa do Brasil, diante do Athletico Paranaense.

"O meu começo no futebol brasileiro também não foi fácil, também perdi a primeira decisão no Flamengo. Só que eu tinha três semanas de trabalho, aqui tenho cinco meses. Estamos trabalhando em cima das nossas convicções, na melhor qualidade individual da equipe para ter uma equipe mais forte coletivamente e conhecendo cada vez melhor os momentos do jogo", disse o treinador português.