Publicado 25/12/2020 12:01

Rio - Eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, o Flamengo só tem o Campeonato Brasileiro para 'salvar' a temporada. Contudo, se quiser conquistar o título, o Rubro-Negro terá que ultrapassar o São Paulo, que no momento tem cinco pontos a mais que os cariocas, que tem uma partida a menos que os paulistas. No podcast 'Posse de Bola', o jornalista Mauro Cezar Pereira apontou uma 'vantagem' do Fla sobre o Tricolor na disputa pela taça.

"O Flamengo tem que fazer a parte dele, ganhar os jogos e esperar o São Paulo eventualmente tropeçar, até ele não depende disso, se vencer todos os jogos e o São Paulo vencer todos os jogos, o Flamengo fica na frente do São Paulo, porque os dois se enfrentam no final, mas é claro que nenhum dos dois vai vencer todos os jogos, claro que os dois perderão pontos, a questão é quantos pontos e em que momento, e quando chega em janeiro acho que aí é a hora em que a liderança é mais valiosa, de janeiro para fevereiro", disse Mauro, que emendou:



"É a reta final que vale e o Flamengo tem uma condição obviamente muito melhor hoje para disputar o Brasileiro, porque não passa por esse tipo de interferência. Tem uma semana inteira para poder se recuperar, a vitória foi daquelas que coloca o time para cima, a torcida fica mais confiante, pelo poder de reação apresentado, e passa uma semana meio em silêncio, porque enquanto os outros times estão jogando, ninguém está falando, está ali quietinho no canto, é um cenário muito favorável para o técnico, para os jogadores, o que sai de notícia? Não tem nada muito especial acontecendo nesse momento, não tem ninguém machucado", encerrou.