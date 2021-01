Marcelo Barreto Reprodução / TV

Rio - O apresentador Marcelo Barreto "se empolgou" no último dia de 2020 ao mandar uma mensagem à equipe do programa "Redação SporTV". Barreto, contrariando si próprio, soltou um palavrão ao vivo elogiar o time que trabalha ao seu lado no dia a dia da atração do canal.

"Eu ensaiei muito o que eu queria dizer para a equipe do Redação, eu acho que é importante dizer... Relutei porque viola um dos meus preceitos que é não falar palavrão no ar, mas eu vou tomar coragem e vou dizer: equipe do Redação, 2020 foi f..., mas vocês são mais", disse Barreto durante o programa da última quinta-feira.



Marcelo Barreto assumiu o matutino "Redação SporTV" em 2018, após uma troca com o apresentador André Rizek, que passou a comandar o "Seleção SporTV" à tarde.