Mauro Cezar Pereira Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 09:31 | Atualizado 02/01/2021 13:11

Rio - O jornalista Mauro Cezar Pereira utilizou o seu perfil oficial no Instagram para anunciar a sua saída da ESPN. Ele escreveu um texto de despedida e falou sobre o seu período na emissora. Foram 16 anos trabalhando no canal.

Publicidade

"Após mais de 16 anos, deixo os canais ESPN. Uma história que começou quando Paulo César Vasconcellos, companheiro de Jornal do Brasil na década 1990, sugeriu meu nome ao grande José Trajano, em outubro de 2004. Sempre serei grato. Como aos colegas que me toleraram por tanto tempo. Jamais fui de reclamar de emprego sem me mexer. Se não estava bom, procurava outro. E nunca trabalhei por tanto tempo no mesmo lugar. Mas a ESPN não é mais o mesmo lugar. Mudou, deixou de ser meu habitat. Melancólico admitir, mas como disfarçar? Direito dela, claro", afirmou.



Depois, o comentarista explicou que não aceitou permanecer na emissora por conta da exclusividade que o novo vínculo do canal exigia.

Publicidade

"A inflexível proposta do grupo para renovar contrato trazia em anexo um “cadeado” onde se lia “exclusividade”! E sem grandes contrapartidas. Em 2021? Nessa altura da vida, com quase 38 anos de carreira? Abrir mão de tudo? Seria frustrante, além de um retrocesso profissional.

Não, eu não estava disposto a fazer isso comigo mesmo. Saio orgulhoso por ter contribuído com a TV que marcou época investindo no jornalismo que acredito", disse.