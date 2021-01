Rafinha AFP

Rio - Em situação delicada no Brasileiro, o Coritiba deseja contar em breve com dois grandes nomes que tem um passado pelo clube. Trata-se do zagueiro Miranda e do lateral-direito Rafinha. Em entrevista ao portal "globoesporte.com", o novo presidente do Coritiba, Renato Follador, falou sobre a possibilidade de contratação dos atletas.

"Acho inteligente esses jogadores consagrados e competitivos terem um projeto de segunda carreira. Esses atletas jogam dois, três anos e ficam no clube. O convencimento vem deles mesmos pela paixão pelo clube. E o fator financeiro não é determinante", afirmou.



Miranda, 36 anos, está no Jiangsu Suning, da China, e termina seu vínculo no fim de julho deste ano. Enquanto Rafinha, de 34 anos, tem contrato com o Olympiacos, da Grécia, até junho de 2022. A contratação do defensor seria para 2021, enquanto o ex-jogador do Flamengo viria no ano que vem.

"Não preciso convencer, eles querem vir. Temos conversas que foram bem adiantadas. Não tenho dúvida que não será difícil segurar os dois", disse.